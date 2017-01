ARTE 22:30 bis 23:20 Mysteryserie Fortitude GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Sheriff Dan Anderssen (Richard Dormer) bereut sein brutales Verhalten gegenüber Frank (Nicholas Pinnock) und gesteht, dass er aus Eifersucht überreagiert hat. Detective Morton (Stanley Tucci) nutzt den Vorfall, um Dan bei den Ermittlungen auszubremsen. - Eiskalte Spannung in der Arktis: originelle, top-besetzte Mystery-Crimeserie in einer faszinierenden Eislandschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sofie Gråbøl (Governor Odegard) Richard Dormer (Dan Anderssen) Verónica Echegui (Elena Ledesma) Nicholas Pinnock (Frank Sutter) Jessica Raine (Jules Sutter) Luke Treadaway (Vincent Rattrey) Michael Gambon (Henry Tyson) Originaltitel: Fortitude Regie: Hettie MacDonald Drehbuch: Simon Donald Kamera: Gary Shaw Musik: Ben Frost Altersempfehlung: ab 12

