ARTE 13:50 bis 15:50 Komödie Die Entführer lassen grüßen F, I 1972 Nach einer Vorlage von Pierre Uytterhoeven 16:9 HDTV Autodiebstal, Kunstfälschung und Banküberfälle bringen den Ganoven Lino, Jacques und Simon keinen ausreichenden Gewinn mehr ein. So sehen sie sich mit ihren Gehilfen Aldo und Charlot gezwungen, gemeinsam ihr Geschäftsfeld zu erweitern. Sie nehmen Nachhilfeunterricht bei den zeitgenössischen politischen Fraktionen unterschiedlicher Couleur und starten ein neues, äußerst lukratives Geschäftsmodell: Sie entführen prominente Persönlichkeiten, für die sie Unsummen an Lösegeld fordern. Der Erste auf ihrer Liste ist Johnny Hallyday. Doch der hat Spaß an seiner eigenen Entführung und profitiert von der durch sie ausgelösten Publicity. Nach dem gelungenen Manöver fliegt das Ganovenquintett nach Südamerika, um Geschäfte mit einem Revolutionsführer zu machen. Doch dieser verweigert ihnen nach der gewünschten Entführung eines Schweizer Diplomaten die Bezahlung. Zur Strafe wird er selbst zur Geisel Schauspieler: Lino Ventura (Lino) Jacques Brel (Jacques) Charles Denner (Simon) Johnny Hallyday (Johnny Hallyday) Charles Gérard (Charlot) Aldo Maccione (Aldo) Nicole Courcel (Nicole) Originaltitel: L'aventure, c'est l'aventure Regie: Claude Lelouch Drehbuch: Claude Lelouch, Pierre Uytterhoeven, Pierre Uytterhoeven Kamera: Jean Collomb Musik: Francis Lai Altersempfehlung: ab 12