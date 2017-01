KI.KA 20:10 bis 21:00 Dokusoap Durch die Wildnis Das Abenteuer Deines Lebens D 2011-2014 Stereo 16:9 Live TV Merken Das letzte Mal wachen Leonie, Kimberly, Antonia, Caspar, Freddy und Philip in ihren Zelten auf. Nach einer Woche Vorbereitungscamp und drei Wochen norwegischer Wildnis neigt sich ihr Abenteuer dem Ende zu. Aber vorher wartet noch eine letzte Herausforderung... Unberührte Natur erleben ohne Eltern, ohne Internet und Fernsehen? Durch die Wildnis gibt sechs Jugendlichen die Chance, in der rauen, aber wunderschönen Landschaft Norwegens ein ganz besonderes Ferienabenteuer zu erleben spannende Wildnisaktionen inklusive. In Folge 19 von "Durch die Wildnis" klärt sich das Geheimnis der Umschläge: Für jede gemeisterte Wildnisaktion gab es einen Hinweis für den Weg zurück in die Zivilisation. Die sechs Abenteurer staunen nicht schlecht, als sie nach einer Schnitzeljagd durch Norwegen ihr Transportmittel für den Weg zurück nach Hause entdecken.Vier Wochen Wildnis sind vorbei Leonie, Kimberly, Antonia, Caspar, Freddy und Philip sind auf dem Weg zurück in ihren Alltag. Und diese Reise verläuft sehr luxuriös nach all den Anstrengungen und Entbehrungen haben sich unsere Abenteuer das verdient! Unberührte Natur erleben ohne Eltern, ohne Internet und Fernsehen? Durch die Wildnis gibt sechs Jugendlichen die Chance, in der rauen, aber wunderschönen Landschaft Norwegens ein ganz besonderes Ferienabenteuer zu erleben spannende Wildnisaktionen inklusive. Best of "Durch die Wildnis": beim Schlemmen, bei Wellness und beim Feiern erinnern sich unsere Helden in der 20. und letzten Folge an die Höhepunkte der vergangenen Wochen. Und alle sind sich sicher sie haben das Abenteuer ihres Lebens erlebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Durch die Wildnis - Das Abenteuer deines Lebens Regie: Georg Bussek Drehbuch: Georg Bussek