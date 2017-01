3sat 22:25 bis 00:05 Komödie Ein perfekter Platz F 2006 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die aufgeweckte, junge Jessica, zieht aus der Provinz nach Paris und beginnt als Kellnerin in einer angesagten Brasserie. Dort trifft sie allerhand Prominenz und verändert deren Schicksal. Die Stars aus Kunst und Kultur, denen Jessica Kaffee oder Pastis serviert, sind anders, als sie es sich vorstellte. So trifft sie auf überspannte Müßiggänger und läuft ihnen als "gute Fee", die deren Leben aufmischt, mehrfach über den Weg. Die überdrehte Schauspielerin Catherine verdankt ihre Popularität einer TV-Soap-Opera, träumt aber von anspruchsvollen Kinorollen. Der melancholische Konzertpianist Jean-François will dem aufgeblähten Klassik-Zirkus den Rücken kehren und vor ganz normalen Menschen in Altersheimen oder Krankenhäusern spielen. Von Ballast befreien möchte sich auch der krebskranke Kunstliebhaber Jacques. Er lässt seine hochkarätige Sammlung versteigern, um die Zeit, die ihm bleibt, mit seiner jungen Geliebten Valérie zu verbringen. Jacques ahnt nicht, dass diese eine Affäre mit seinem hypochondrischen Sohn Frédéric hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cécile De France (Jessica) Laura Morante (Valentine) Valérie Lemercier (Catherine Versen) Albert Dupontel (Jean-François Lefort) Claude Brasseur (Jacques Grumberg) Christopher Thompson (Frédéric Grumberg) Dani (Claudie) Originaltitel: Fauteuils d'orchestre Regie: Danièle Thompson Drehbuch: Christopher Thompson, Danièle Thompson Kamera: Jean-Marc Fabre Musik: Nicola Piovani

