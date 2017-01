3sat 22:25 bis 23:55 Krimi Unter Verdacht Die elegante Lösung D 2011 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Polizist Thorsten Brenner, der seit Kurzem für die Grenzschutzagentur EuroBordac an Bord des Patrouillenschiffs "Monte bianco" tätig war, wird tot an der italienischen Küste gefunden. Sein Vater, Polizeipräsident a.D. Heinrich Brenner, glaubt nicht an einen Unfall und bittet Dr. Claus Reiter und sein Team - Dr. Eva Maria Prohacek und André Langner - um Hilfe. Von den italienischen Behörden werden die Ermittler abweisend empfangen. Kapitän Marcello Caponatti, die italienische Besatzung des Patrouillenschiffs und auch der Chef des Grenzschutzes, Francesco Basani, erweisen sich bei den Ermittlungen als unkooperativ. Einzig Brenners deutscher Kollege Harry Mosbach zeigt sich hilfsbereit, glaubt allerdings auch an ein Unglück. Bei ihren Nachforschungen während einer Patrouillenfahrt der "Monte Bianco" werden Prohacek und Langner Zeugen der menschenverachtenden Methoden der EuroBordac-Besatzung: Die Beamten zwingen ein entdecktes Flüchtlingsschiff ohne Wasser und Proviant zur Umkehr. Eva Prohacek ist entsetzt, doch Commandante Caponatti ist durch italienische Gesetzgebung an diese restriktiven Maßnahmen gebunden. Wusste auch Thorsten Brenner von der unmenschlichen Behandlung der Flüchtlinge, und wurde ihm sein Gerechtigkeitssinn letztlich zum Verhängnis? Indessen mischt sich auch der EU-Politiker Johannes Stiegler in die Untersuchungen der internen Ermittler und warnt Reiter und sein Team davor, ihre Kompetenzen zu überschreiten. "Die elegante Lösung" ist eine Folge der mehrfach preisgekrönten Krimireihe "Unter Verdacht" mit Senta Berger als Ermittlerin Dr. Eva Maria Prohacek. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Senta Berger (Dr. Eva Maria Prohacek) Rudolf Krause (André Langner) Gerd Anthoff (Dr. Claus Reiter) Leonardo Nigro (Giancarlo Mancini) Emilio De Marchi (Marcello Caponatti) Tony Mpoudja (Ernesto Vetta) Tobias Oertel (Marry Mosbach) Originaltitel: Unter Verdacht Regie: Aelrun Goette Drehbuch: Don Schubert, Aelrun Goette, Martin Muser Kamera: Matthias Fleischer Musik: Sebastian Pille Altersempfehlung: ab 12