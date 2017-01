RTS Un 21:15 bis 22:15 Sonstiges Infrarouge Spécial votation FORTA CH Stereo Untertitel Merken Doris Leuthard, présidente de la Confédération, attaque sa deuxième année présidentielle. Elle est l'invitée spéciale d'Infrarouge mercredi 25 janvier. Stratégie énergétique, service public, les gros dossiers ne manquent pas pour elle cette année. A commencer par FORTA, le fond routier sur lequel nous voterons le 12 février, et qu'elle viendra défendre. Mais, il sera également question des grands enjeux du moment. La doyenne en fonction du Conseil fédéral évoquera notre rapport à l'Europe, la montée du protectionnisme et nous parlera de ses priorités en tant que présidente. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Romaine Morard Gäste: Gäste: Doris Leuthard (conseillère fédérale) Originaltitel: Infrarouge

