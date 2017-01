Spiegel TV Wissen 20:15 bis 21:10 Reportage Bruce Parry: Abenteuer am Polarkreis Alaska GB 2011 Merken In der letzten großen Wildnis Amerikas bietet das Meer noch Unmengen an Schätzen für die Menschen. An Bord eines Lachskutters in Alaska lernt Bruce Parry die Grundregeln auf hoher See und taucht in den Tiefen des Beringmeers nach Gold. Im hohen Norden begleitet Bruce die Inuit bei ihrer jährlichen Waljagd - eine uralte Tradition, die heute auf eine moderne Welt zu prallen scheint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Bruce Parry Originaltitel: Arctic With Bruce Parry

