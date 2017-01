National Geographic People 20:15 bis 21:00 Dokusoap Londons Mega-Praxis GB 2015 2017-01-25 00:50 Stereo 16:9 HDTV Merken In dieser Folge halten Patienten mit ernsthaften Verletzungen die Chirurgen der Praxis am Balham Park auf Trab. Krankenschwester Sara Moloney etwa zieht Elliot, einem jungen Mann, dem kürzlich in den Kopf gestochen wurde, die Nähte. Dr. Claire Taylor wiederum hat mit den Nachwirkungen einer Organtransplantation zu tun: Amanda hat ihrer Schwester eine Niere gespendet, doch durch den Eingriff hat sie nun zahlreiche Wunden am ganzen Oberkörper, die sich zu entzünden drohen. Dr. Taylor empfindet Hochachtung für die großherzige Frau und setzt alles daran, dass sie schnellstmöglich gesundet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Practice