FOX 22:35 bis 23:20 Mysteryserie Wayward Pines Folge: 4 Freunde, Nachbarn, Gefangene USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach einer Auseinandersetzung mit Sheriff Pope begibt sich Familie Burke in die Stadt zurück, um festzustellen, dass Ethan eine neue Führungsrolle übernehmen soll. Krankenschwester Pam gibt ihm deutlich zu verstehen, dass er mit Peter abrechnen müsse. Der "Verräter" hat auf der Hauptstraße Graffiti hinterlassen. Ben geht zum ersten Mal in Wayward Pines zur Schule und erhält dort Einzelunterricht von Lehrerin Megan Fisher. Derweil bekommt Theresa das Angebot, als Maklerin zu arbeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Dillon (Ethan Burke) Charlie Tahan (Ben Burke) Juliette Lewis (Beverly) Terrence Howard (Sheriff Pope) Toby Jones (Dr. Jenkins) Melissa Leo (Nurse Pam) Jason Patrick (Dr. Theo Yedlin) Originaltitel: Wayward Pines Regie: Zal Batmanglij Drehbuch: Chad Hodge, Steven Levenson Kamera: Gregory Middleton Musik: Charlie Clouser