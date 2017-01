Disney XD 20:40 bis 21:00 Trickserie Phineas und Ferb Candace im Unglück / Ein Tag, viele Abzeichen USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Candace glaubt, dass Jeremy sich nicht mehr für sie interessiert, weil er ihr Date für den Abend abgesagt hat. Phineas und Ferb versuchen Sie auf verschiedene Arten wieder aufzumuntern. Dann trifft sie ihn zufällig im Park beim Eisverkaufen... Candace will unbedingt zu einem privaten Benefiz Konzert, aber dazu muss sie bei den Fireside Pfadfinderinnen aufgenommen werden. Phineas und Ferb stehen ihr mit Rat und Tat beiseite, damit sie an einem Tag genug Abzeichen machen kann um dabei sein zu dürfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Robert F Hughes, Zac Moncrief, Dan Povenmire Drehbuch: Michael Diederich, Perry Zambolas, Sherm Cohen, Chong Lee, Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire