Sky 1 22:25 bis 23:25 Krimiserie Die Brücke - Transit in den Tod Folge: 21 S, DK, D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Saga Norén übernimmt die Ermittlung am Mord der Aktivistin Helle Anker, Begründerin von Kopenhagens erstem geschlechtsneutralem Kindergarten. Da ihr dänischer Partner Martin Rohde für 10 Jahre ins Gefängnis musste, nachdem Saga gegen ihn ausgesagt hatte, bekommt die Kommissarin mit Hanne eine neue Partnerin an die Seite gestellt. Als die Dänin schwer verletzt wird, springt Henrik Sabroe ein. - Ein dänisch-schwedisches Ermittlerduo steht vor einer bizarren Mordserie. Die dritte Staffel des Nordic-Crime-Erfolgs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sofia Helin (Saga) Thure Lindhardt (Henrik) Dag Malmberg (Hans) Sarah Boberg (Lillian) Rafael Pettersson (John) Kirsten Olesen (Hanne) Ann Petrén (Marie-Louise) Originaltitel: Bron / Broen Regie: Rumle Hammerich Drehbuch: Hans Rosenfeldt Kamera: Carl Sundberg Musik: Uno Helmersson, Patrik Andrén, Johan Söderqvist Altersempfehlung: ab 12