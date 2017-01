Sky 1 20:15 bis 21:20 Krimiserie Bordertown Das Puppenhaus FIN 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Eine Razzia in dem Sommerhaus bleibt ergebnislos. Alle misshandelten Mädchen des "Engelshauses" der karelischen Gilde wurden verschleppt, auch Katja, die Tochter der russischen Ermittlerin Lena (Anu Sinisalo). Sie und Sorjonen (Ville Virtanen) nehmen die Verfolgung der Entführer auf. Unter Verdacht gerät der Zahnarzt Lileqvist, der über die nötigen Narkosemittel verfügt, um die Mädchen zu betäuben, bevor er sie misshandelt. Auch der Bürgermeister sowie sein Mitarbeiter Mikael Ahola (Mikko Leppilampi) scheinen in dem Missbrauchsskandal verwickelt zu sein. - Familiendrama gespickt mit Serienmorden: düstere finnische Crimeserie im Stil von "Die Brücke". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ville Virtanen (Inspektor Kari Sorjonen) Matleena Kuusniemi (Pauliina Sorjonen) Anu Sinisalo (Lena) Lenita Susi (Katia) Mikko Leppilampi (Mikael Ahola) Svante Martin (Gösta Liljeqvist) Ilkka Villi (Niko Uusitalo) Originaltitel: Sorjonen Regie: Jyri Kähönen, Miikko Oikkonen, Juuso Syrjä Drehbuch: Miikko Oikkonen, Atro Lahtela, Matti Laine, Antti Pesonen Kamera: Anssi Leino Altersempfehlung: ab 12