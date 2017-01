Disney Cinemagic 23:20 bis 23:30 Trickserie Micky Maus Das Limonaden-Rennen / Schwarz und Weiß / Weltraum-Gassi USA 2014 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Während des Autorennens in Monaco macht Micky Jagd auf die letzte Flasche Limonade und hat alle Hände voll zu tun, sie heil und sicher zu Minnie zu bringen. (b) Weil Micky sich erschreckt, verliert er seine schwarze Farbe. Diese flieht nun vor dem komplett weißen Micky, der verzweifelt versucht, sie wieder einzufangen. (c) Astronaut Micky hat gerade die Landeerlaubnis erhalten. Bis zum Eintritt in die Erdatmosphäre bleibt nur noch sehr wenig Zeit, da muss Pluto plötzlich dringend Gassi gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney Mickey Mouse Regie: Aaron Springer

