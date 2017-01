Sky Comedy 22:00 bis 23:35 Actionfilm Wasabi - Ein Bulle in Japan F, J 2001 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Wo Paris-Cop Hubert Fiorentini (Jean Reno) hinhaut, wächst kein Gras mehr. Und auch sonst lässt sich der taffe Franzose nicht aus der Ruhe bringen. Erst ein Anruf aus Japan wirbelt sein Leben durcheinander: Seine verstorbene Exfreundin hinterlässt ihm eine gemeinsame Tochter, die mit ihrer Erbschaft auch noch jede Menge Probleme am Hals hat. - Ruppige Reibereien mit Frankreichs Actionstar Nummer eins. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean Reno (Hubert Fiorentini) Ryôko Hirosue (Yumi Yoshimido) Michel Muller (Maurice "Momo") Carole Bouquet (Sofia) Yoshi Oida (Takanawa) Christian Sinniger (Le Squale) Alexandre Brik (Irène) Originaltitel: Wasabi Regie: Gérard Krawczyk Drehbuch: Luc Besson Kamera: Gerard Sterin Musik: Eric Serra, Julien Schultheis Altersempfehlung: ab 16