Sky Action 22:55 bis 00:30 Actionfilm Tracers USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der rasende Fahrradkurier Cam (Taylor Lautner) fährt in New York die bildhübsche Nikki (Marie Avgeropoulos) über den Haufen. Fasziniert von dem Mädchen, das über Autos und von Hausdächern springt, lässt sich Cam von ihr in die Welt der Parkour-Läufer einführen. In Nikkis Gang ist der undurchschaubare Miller (Adam Rayner) der Boss. Cam lässt sich zu einem Raubüberfall überreden. Dumm, dass er zugleich der chinesischen Mafia viel Geld schuldet. - "Twilight"-Star Taylor Lautner in einem Thriller über die Parkour-Szene, mit verblüffenden Actionszenen von "Bond"-Stuntkoordinator Gary Powell. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Taylor Lautner (Cam) Marie Avgeropoulos (Nikki) Adam Rayner (Miller) Rafi Gavron (Dylan) Luciano Acuna Jr. (Tate) Josh Yadon (Jax) Johnny Wu (Jerry) Originaltitel: Tracers Regie: Daniel Benmayor Drehbuch: Matt Johnson Kamera: Nelson Cragg Musik: Lucas Vidal Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 252 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 23:05 bis 01:30

Seit 127 Min. Detention - Gejagt

Krimi

Tele 5 00:00 bis 01:45

Seit 72 Min. Wunschkinder

Drama

Das Erste 00:20 bis 01:53

Seit 52 Min.