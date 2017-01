Sky Krimi 22:40 bis 23:30 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 192 Tod in den Ferien D 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Schweizer Thomas Kuntz, der gerade zu Forschungsarbeiten in Rosenheim weilt, wird in seinem Ferienhaus ermordet. Seine Freundin Lisa Frenkel ist sicher, dass dessen eifersüchtige Ehefrau hinter dem Verbrechen steckt. Die Kommissare Hofer und Hansen entdecken ein weiteres Motiv für den Mord, dass sie an die Uni führt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Igor Jeftic (Sven Hansen) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Michael A. Grimm (Tobias Hartl) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Jörg Schneider Drehbuch: Rigobert Mayer Kamera: Afam Bilson Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 6