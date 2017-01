Sky Krimi 20:15 bis 21:50 Krimi Spreewaldkrimi - Tränen der Fische D 2011 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken 15 Jahre saß Harry Ritter (Uwe Kockisch) wegen eines Raubs im Knast. Er hat nie verraten, wer beim Coup einen Angestellten tötete, wer seine Komplizen waren und wo die Beute steckt. Nun kehrt er in seine Heimat zurück, u. a. wegen seines Sohnes: Matthias Panasch (Matthias Koeberlin), inzwischen Staatsanwalt und selbst Familienvater. Panasch untersucht mit Kommissar Krüger (Christian Redl) den Mord an einem Privatdetektiv, der kurz nach Ritters Entlassung getötet wurde. Ein Zufall? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uwe Kockisch (Harry Ritter) Matthias Koeberlin (Matthias Panasch) Johanna Klante (Mona Panasch) Tristan Göbel (Mäxchen Panasch) Christian Redl (Thorsten Krüger) Jenny Schily (Sandra Faber) Denis Moschitto (Hendrik Faber) Originaltitel: Spreewaldkrimi - Die Tränen der Fische Regie: Thomas Roth Drehbuch: Thomas Kirchner Kamera: Jo Molitoris Musik: Ralf Wienrich