RTL Crime 22:30 bis 23:20 Actionserie Transporter - Die Serie Blutdiamanten CDN, F, USA, D 2012 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 8: Der "Transporter" gerät unter Mordverdacht und muss nicht nur seine Unschuld beweisen, sondern sich auch gegen ein Killerkommando behaupten, das ihn an der Weitergabe bestimmter Informationen hindern will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Vance (Frank Martin) Andrea Osvárt (Carla Valeri) Francois Berléand (Inspector Tarconi) Delphine Chanéac (Juliette Dubois) Charly Hübner (Dieter Hausmann) Athena Karkanis (Mauga) R.J. Parrish (Gassam) Originaltitel: The Transporter Regie: Brad Turner Drehbuch: Carl Binder Musik: Nathaniel Méchaly Altersempfehlung: ab 16

