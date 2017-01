RTL Crime 22:10 bis 22:55 Krimiserie CSI: Miami Heiße Drähte USA 2008 16:9 Dolby Digital Merken 6. Staffel, Folge 20: In der Polizeizentrale geht ein Notruf ein. Bei dem folgenden Polizeieinsatz wird am angeblichen Tatort ein Mann von den Beamten getötet. Wie sich herausstellt, war der Notruf gefälscht und das CSI-Team muss nun herausfinden, wer für den Tod des Mannes verantwortlich ist. Dabei kommt Horatio einem umtriebigen Privatdedektiv auf die Spur, der für einen Auftrag gleich zwei Mal abkassieren wollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Caruso (Lt. Horatio Caine) Emily Procter (Calleigh Duquesne) Adam Rodriguez (Eric Delko) Khandi Alexander (Alexx Woods) Jonathan Togo (Ryan Wolfe) Eva LaRue (Natalia Boa Vista) Rex Linn (Sgt. Frank Tripp) Gäste: Gäste: David Caruso, Emiliy Procter, Khandi Alexander, Kim Delaney, Rex Linn, Adam Rodriguez, Rory Cochrane Originaltitel: CSI: Miami Regie: Eagle Egilsson Drehbuch: Sunil Nayar, Anthony E. Zuiker Musik: Jeff Cardoni, Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12