RTL Crime 20:15 bis 21:10 Serien Inside Men Folge 3 GB 2011 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: Die Polizei lenkt den Blick auf John und observiert ihn. Das Trio Chris, Marcus und John fühlt sich nicht in der Lage, das von den Außenstehenden abtransportierte Geld wiederzubeschaffen. Chris gesteht seiner Frau den Raub und Marcus und Chris versuchen, das Geld wiederzubekommen. Rückblick: Marcus' Freundin Gina bekommt Wind vom geplanten Überfall und will mitmachen. Sie besorgt die Masken und gibt Marcus ein Alibi. Nachdem Chris seine Mutter tot im Haus findet, will er sich von dem geplanten Raub zurückziehen. John drängt ihn jedoch dazu, weiterhin mitzumachen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steven Mackintosh (John) Ashley Walters (Chris) Nicola Walker (Kirsty Coniston) Warren Brown (Marcus) Leila Mimmack (Dita) Hannah Merry (Olivia Doyle) Kierston Wareing (Gina) Originaltitel: Inside Men Regie: James Kent Drehbuch: Tony Basgallop Kamera: Tim Fleming Musik: Paul Englishby Altersempfehlung: ab 12