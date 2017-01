Heimatkanal 20:15 bis 21:00 Serien Tierarzt Dr. Engel Der Wildschütz D 1998 Stereo 16:9 Merken Dr. Quirin Engel begleitet mit seinen Kindern Sebastian und Anja Naujoks auf der Jagd. Plötzlich fallen Schüsse. Anja entdeckt wenig später ein angeschossenes Reh. Bei dem Versuch, sich dem Tier zu nähern, stürzt Anja in einen vereisten Bach. Quirin und Naujoks können sie retten, auch dem Reh kann in Quirins Tierarztpraxis geholfen werden. Die Polizei verdächtigt den Einsiedler Bert der Wilderei, denn der taucht wenig später am Tatort auf. Anja und Sebastian können nicht glauben, dass der tierliebe Bert der Täter ist. Die Kinder beschließen, heimlich zur Waldhütte von Bert zu wandern, um ihn vor der Polizei zu warnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Fierek (Dr. Quirin Engel) Susanne Czepl (Angelika Engel) Carin C. Tietze (Dr. Ann-Marie Polenz) Veronika Fitz (Gerlinde Schneider) Gregor Bloéb (Jaco) Luise Deschauer (Lotte Marquardt) Arthur Brauss (Naujoks) Originaltitel: Tierarzt Dr. Engel Regie: Werner Masten Drehbuch: Felix Huby Kamera: Rainer Lauter Musik: Curt Cress, Chris Weller

