Heimatkanal 20:15 bis 21:40 Komödie Schwarzwaldfahrt aus Liebeskummer D 1974 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Auf der Fahrt zu seinem Großvater in den Schwarzwald lernt Architekt Hannes vier charmante Mädchen kennen. Während des Kirschwasserfestes kommt es zu einem Wiedersehen mit ihnen und Hannes verliebt sich in Renate. Da erscheint plötzlich Janine, die Tochter seines Chefs, die ein Auge auf Hannes geworfen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roy Black (Hannes Cremer) Barbara Nielsen (Renate Berndorf) Heidi Hansen (Ilse Berndt) Elke Aberle (Mucki) Anita Mally (Babs) Peter Millowitsch (Zimmermann Uwe) Hans-Jürgen Bäumler (Fotograf Harry) Originaltitel: Schwarzwaldfahrt aus Liebeskummer Regie: Werner Jacobs Drehbuch: August Rieger Kamera: Heinz Hölscher Musik: James Last Altersempfehlung: ab 6