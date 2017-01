Sky Atlantic HD 20:05 bis 21:00 Krimiserie Public Enemy Du sollst nicht töten B 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Abteilung für interne Ermittlungen will den Tod von Vincent Strassart untersuchen. Polizistin Chloé Muller (Stéphanie Blanchoud) wird bis auf weiteres von allen Funktionen entbunden. Patrick Stassart (Philippe Jeusette) ist völlig verzweifelt über den Tod seines Bruders und plant den freigelassenen Kindermörder Guy Béranger (Angelo Bison) zu ermorden. Unterdessen entdeckt Chloés Partner Michael Charlier (Jean-Jacques Rausin) die wahren Hintergründe der jüngsten Kindermorde. - Beunruhigender belgischer Psychothriller in Serie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angelo Bison (Guy Béranger) Stephanie Blanchoud (Chloé Muller) Clement Manuel (Lucas Stassart) Jean-Jacques Rausin (Michael Charlier) Philippe Jeusette (Patrick Stassart) Laura Sepul (Judith Stassart) Stephanie Blanchoud (Chloé Muller) Originaltitel: Public Enemy Regie: Matthieu Frances, Gary Seghers Altersempfehlung: ab 12