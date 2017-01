Sky Cinema Hits 20:15 bis 21:50 Trickfilm Minions USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Seit jeher wollen die kleinen gelben Minions nur den allergrößten Schurken dienen. Nachdem sie von T-Rex über Dracula bis Napoleon alle durch haben, ziehen sie sich frustriert in die Antarktis zurück. Von dort starten Kevin, Stuart und Bob die Suche nach einem neuen Fiesling. Den finden sie im Jahr 1968 in Amerika auf einer Bösewichter-Messe - und er ist eine Frau: Scarlet Overkill! Die Superschurkin engagiert die drei, um in London die Krone aus dem Tower zu stehlen ... - "Bello Papagena": die gelben Chaos-Knirpse aus "Ich - Einfach unverbesserlich" in ihrem ersten eigenen Filmabenteuer! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Minions Regie: Kyle Balda, Pierre Coffin Drehbuch: Brian Lynch Altersempfehlung: ab no ag