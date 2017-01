Sky Cinema 20:15 bis 22:15 Tragikomödie The Dressmaker AUS 2015 Nach einer Vorlage von Rosalie Ham 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Australien in den 50er-Jahren: Einst flüchtete Tilly (Kate Winslet) aus ihrem winzigen Heimatort, nachdem man sie eines schrecklichen Verbrechens beschuldigte. Inzwischen ist sie in der Modewelt von Paris reich und berühmt geworden. Als erfolgreiche Dame kehrt sie nun zurück an den Ort, von dem sie einst vertrieben wurde. In ihrem Koffer: schicke Kleider, Nähmaschine - und Rachepläne. - Bildstarke und starbesetzte Dramedy nach dem gleichnamigen Bestseller von Rosalie Ham. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Winslet (Tilly Dunnage) Judy Davis (Molly Dunnage) Liam Hemsworth (Teddy McSwiney) Hugo Weaving (Sergeant Farrat) Julia Blake (Irma Almanac) Shane Bourne (Evan Pettyman) Kerry Fox (Beulah Harridiene) Originaltitel: The Dressmaker Regie: Jocelyn Moorhouse Drehbuch: Jocelyn Moorhouse, P.J. Hogan Kamera: Donald McAlpine Musik: David Hirschfelder Altersempfehlung: ab 12