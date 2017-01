NDR 22:00 bis 22:50 Krimiserie Großstadtrevier Zartbitter D 2004 Stereo Untertitel 16:9 Merken Dirk Matthies hat es erwischt: ein Klirren im Geschirrspüler, ein unbedachter Schritt, Sturz in der Küche. Jetzt liegt Dirk mit gebrochener Schulter im Bett. Svenja Menzel muss mit Ersatzkollege Karsten Schimbeck auskommen. Und das ist nicht einfach, denn Schimbeck ist ein unerträglicher Besserwisser, der die Dienstvorschriften auswendig hersagen kann. Pedantisch ist auch sein Verhalten im Dienst: Er zwingt Senator Papenburg, der ihm wegen seiner merkwürdigen Fahrweise auffällt, zu einer Blutprobe. Das Ergebnis: 0,5 Promille, ein Grenzfall. Kollege Schimbeck aber kennt kein Pardon: Er will unbedingt ein öffentliches Verfahren wegen Alkoholmissbrauchs gegen den Senator. Ein Bußgeld ist ihm nicht genug. Ein Osterei aus Zartbitterschokolade sorgt für Aufregung. Antonio schenkt das Osterei seiner Liebsten Jeanine, nachdem er einen teuren Verlobungsring darin versteckt hat. Da Jeanine aber Zartbitter nicht mag, tauscht sie das Osterei um. Als Antonio von der Umtauschaktion erfährt, fordert er das Schokoladenei in der Konditorei zurück. Aber das Osterei ist schon weitergewandert, an den Junggesellen Udo Simon. Der hat es einer Bekannten, Frau Zipp, geschenkt. Chaos pur: Antonio randaliert in der Konditorei, Frau Zipp freut sich über einen Verlobungsring und Junggeselle Simon denkt gar nicht daran, sich zu verloben. Gut, dass es das 14. Revier gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan Fedder (Dirk Matthies) Ann Cathrin Sudhoff (Svenja Menzel) Wilfried Dziallas (Bernd Voss) Peter-Heinrich Brix (Lothar Krüger) Maria Ketikidou (Hariklia (Harry) Möller) Till Demtrøder (Henning Schulz) Matthias Walter (Philipp Caspersen) Originaltitel: Großstadtrevier Regie: Miko Zeuschner Drehbuch: Gert Steinheimer Kamera: Marcus Kanter