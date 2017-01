Sky Emotion 20:15 bis 22:15 Komödie Magic Mike XXL USA 2015 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Schon vor drei Jahren tauschte Mike (Channing Tatum) die Stripperstange gegen die Werkbank des Möbelmachers ein. Nun wollen auch die übrigen Kings of Tampa endgültig das Handtuch werfen. Jedoch nicht ohne eine epochale Abschiedsvorstellung auf die Bühne zu bringen. Und dabei darf "Magic Mike" natürlich nicht fehlen. Gemeinsam versuchen die Jungs die alte Magie wiederzubeleben. - Sequel zu Steven Soderberghs Stripper-Dramedy, in der Channing Tatum erneut seine Erfahrung als ehemaliger Stripper zur Geltung bringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Channing Tatum (Mike) Matt Bomer (Ken) Joe Manganiello (Big Dick Richie) Kevin Nash (Tarzan) Adam Rodriguez (Tito) Gabriel Iglesias (Tobias) Amber Heard (Zoe) Originaltitel: Magic Mike XXL Regie: Gregory Jacobs Drehbuch: Reid Carolin Kamera: Steven Soderbergh Altersempfehlung: ab 12