Discovery Channel 20:15 bis 21:05 Dokumentation Riesenmaschinen Die Königsklasse USA 2010 Stereo 16:9 Merken Tonnenschwere Monster aus Metall, die alles in den Boden stampfen, was sich ihnen in den Weg stellt: Diese Dokumentation zeigt kraftstrotzende Arbeitsgeräte, wie zum Beispiel eine gigantische Schrottpresse im kalifornischen Riverside. Mit geballter Power verwandelt die Riesenmaschine jeden noch so stabil gebauten PKW binnen Sekunden in eine platte Flunder. Anschließend werden die zusammengepressten Autowracks von einem 9000 PS starken Mega-Schredder zu Kleinteilen verarbeitet. Unangefochtener Rekordhalter unter den technischen Giganten dieser Episode ist aber ein Schaufelbagger im texanischen Mount Pleasant: Die überdimensionale, 75 Meter hohe Anlage bringt es auf ein Gewicht von 40.000 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: What A Tool Regie: Bryan Stratte