Sky Bundesliga 19:00 bis 21:00 Fußball Fußball: Bundesliga SC Freiburg - FC Bayern München, 17. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Mit einem "Ausrufezeichen" hat sich der FC Bayern laut Kapitän Philipp Lahm in die Winterpause verabschiedet. Mit 3:0 bezwangen die Münchner kurz vor Weihnachten ihren ersten Verfolger RB Leipzig. Mit drei Zählern Vorsprung vor dem Aufsteiger starten sie in Freiburg ins neue Jahr. Der Grundstein zur Titelverteidigung ist damit gelegt. Den Grundstein für die Rückrunde legten die Bayern im Trainingslager in Katar. "Wir haben richtig Gas gegeben", erzählt Lahm. Auch Thomas Müller berichtet von einem "intensiven" Programm. "Jetzt freuen wir uns, dass es wieder losgeht", sagt der Stürmer vor dem Auftakt im Breisgau. Moderation: Michael Leopold, Experte: Dietmar Hamann In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Leopold Gäste: Gäste: Dietmar Hamann