Mit einem 2:1-Sieg gegen Schalke und einer einer laut Nicolai Müller "Top-Leistung" verabschiedete sich der HSV in die Winterpause. Die kam den Hanseaten gar nicht so gelegen, denn nach ihrem katastrophalen Saisonstart hatten sie sich deutlich stabilisiert. "Die Mannschaft investiert viel, deshalb können wir auch die Ergebnisse einfahren", erklärt HSV-Coach Markus Gisdol. So soll es in 2017 weitergehen, damit es mit dem Klassenerhalt klappt. Einen "wichtigen Sieg" feierte auch der VfL zum Abschluss des Jahres in Gladbach. Vor dem Auftakt gegen den HSV sagt VfL-Coach Valerien Ismael: "Wir haben ein gutes Gefühl."