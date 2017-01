Spiegel Geschichte 20:15 bis 21:10 Dokumentation Hitler, der Verführer GB 2012 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: Nach der Niederwerfung Polens und Westeuropas war Hitler der mächtigste Mann Europas. Angesichts der jüngsten militärischen Erfolge schien die deutsche Wehrmacht unbesiegbar zu sein. Hitler konnte voll und ganz auf das Vertrauen der Deutschen zählen. Viele betrachteten ihn inzwischen als den "größten Feldherren aller Zeiten". Doch Hitler gab sich immer noch nicht zufrieden und griff die mächtige Sowjetunion an. Nach einigen militärischen Erfolgen wendete sich jedoch das Blatt. Die deutsche Wehrmacht hatte der Roten Armee bald nichts mehr entgegenzusetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Dark Charisma Of Adolf Hitler Altersempfehlung: ab 12

