Ein wildes, grünes Feuer, das er in den Augen einer sterbenden Wölfin sieht, macht aus dem jungen Förster Aldo Leopold den ersten Naturschützer Amerikas. So wie er erkennen viele nach ihm, dass der Mensch ein Teil der Natur ist und seine Mutter Erde schützen muss. In fünf Akten lässt Mark Kitchell 50 Jahre Umweltbewegung Revue passieren - von den ersten Protesten bis zur globalen Bewegung unserer Zeit. Anfangs geht es nur um den Schutz grandioser Landschaften. Dann gehen Bürger für eine gesunde Umwelt auf die Straße.