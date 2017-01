BR Fernsehen 23:30 bis 01:00 Thriller Killshot - Gnadenlose Jagd USA 2008 Dolby Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der alternde Profikiller Blackbird erschießt bei einem Job die Geliebte seines Auftraggebers und gerät ins Visier der Mafia. Von Killern gejagt, sucht er Zuflucht in einem Provinzkaff, wo er sich mit dem Kleingangster Richie verbündet, der ihn an seinen verstorbenen Bruder erinnert. Die beiden ermorden einen Makler und werden dabei von einem Ehepaar beobachtet. Während Blackbird alles daransetzt, die Zeugen aus dem Weg zu räumen, versucht das FBI, das Ehepaar als Kronzeugen zu gewinnen. Es beginnt mit einem Auftragsmord, bei dem der Täter im wahrsten Wortsinn über das Ziel hinausschießt: Der abgebrühte Killer Blackbird, ein Halbindianer, tötet nicht nur die Zielperson, sondern auch die Geliebte seines Auftraggebers. Dabei war er lediglich seiner Maxime gefolgt, niemals jemanden am Leben zu lassen, der sich später an ihn erinnern könnte. Sein Boss hat für solche Erklärungen natürlich wenig Verständnis, und so wird der Jäger selbst zum Gejagten. Auf der Flucht verbündet Blackbird sich mit dem großmäuligen Kleingangster Richie Nix, da ihn dieser an seinen erschossenen jüngeren Bruder erinnert. Der alte Profi braucht dringend Geld, um dauerhaft abzutauchen, der junge Draufgänger möchte sich endlich als Krimineller von Format beweisen. In Blackbird scheint er einen perfekten Lehrmeister gefunden zu haben. Aber gleich der erste gemeinsame Coup des Duos geht gründlich schief: Ihr Versuch, in einem Provinzkaff einen Immobilienmakler zu erpressen, wird durch das beherzte Einschreiten von Wayne und Carmen Colson zunichte gemacht. Deren Ehe steckt zwar in einer tiefen Krise, aber nun sehen sie sich mit einem viel ernsteren Problem konfrontiert: Denn gemäß seiner Prinzipien lässt Blackbird nichts unversucht, um die beiden Augenzeugen zu liquidieren. Das FBI wiederum bekommt Wind von der Sache und möchte die Colsons als Kronzeugen gegen den Mafiakiller gewinnen, um diesen zu einer Aussage gegen seine Bosse zu bewegen. Schweren Herzens willigen Wayne und Carmen ein, an einem Zeugenschutzprogramm teilzunehmen. Es ist allerdings nur eine Frage der Zeit, bis Blackbird und Richie ihre Fährte aufnehmen können. "Jackie Brown", "Out of Sight" und "Schnappt Shorty" sind nur drei der bekanntesten Filme, die nach Vorlagen des Bestsellerautors Elmore Leonard entstanden. "Killshot - Gnadenlose Jagd" reiht sich nahtlos in diese Riege ein: exzentrische Gangster, überraschende Wendungen, pointierte Dialoge und vor allem ein Gespür für unterschiedlichste Milieus heben den Film aus der Masse konventioneller Thriller heraus. Regisseur John Madden inszenierte die Story in nüchternem Tonfall und mit lakonischem Humor. Hauptdarsteller Mickey Rourke erweist sich dabei einmal mehr als Idealbesetzung für einen ausgebrannten, melancholischen Kämpfer. Die weibliche Hauptrolle spielt Diane Lane. Zum hochkarätigen Ensemble gehören außerdem Thomas Jane und Joseph Gordon-Levitt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Diane Lane (Carmen Colson) Mickey Rourke (Armand "Blackbird" Degas) Thomas Jane (Wayne Colson) Joseph Gordon-Levitt (Richie Nix) Rosario Dawson (Donna) Hal Halbrook ("Papa") Aldred Montoya (Lionel) Originaltitel: Killshot Regie: John Madden Drehbuch: Hossein Amini Kamera: Caleb Deschanel Musik: Klaus Badelt Altersempfehlung: ab 16