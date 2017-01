BR Fernsehen 20:15 bis 21:00 Diskussion jetzt red i Unser täglich Schnitzel - Der hohe Preis der Massentierhaltung D 2017 Stereo Untertitel Merken Auf der Grünen Woche in Berlin wird der Zwiespalt wieder klar: Alle wollen eine tiergerechte Landwirtschaft, aber Fleisch soll dennoch preisgünstig sein. Momentan liegt in diesem Konflikt die Massentierhaltung klar vorne. Die Landwirte bekommen aktuell knapp 1,40 EUR pro Kilo Schweinefleisch, die Verbraucher greifen da gerne zu. Am Ende zahlen alle jedoch einen viel höheren Preis: Zum einen wirkt sich die industrielle Tierhaltung negativ auf die Fleischqualität aus, zum anderen können die Böden die Massen an Gülle nicht mehr auffangen. Über die Felder gelangt Nitrat in unser Trinkwasser. Die EU hat im November 2016 Deutschland bereits verklagt, weil hierzulande die strengen Richtlinien bis jetzt nicht umgesetzt wurden. Verbraucherverhalten, Landwirtschaft und Politik - alle sind gefragt. Wie kann unser Trinkwasser geschützt werden? Wann wird die strengere Düngeverordnung endlich umgesetzt? Oder müssen wir Verbraucher den Fleischkonsum reduzieren und beim Einkauf mehr auf Qualität achten? Bei "jetzt red i" diskutieren Bürger live mit Verantwortlichen im niederbayerischen Rottenburg a.d. Laaber. Denn dort im Landkreis Landshut gibt es rund 250.000 Schweinemastplätze. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tilmann Schöberl, Franziska Storz Originaltitel: Jetzt red i