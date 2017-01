History 22:45 bis 23:30 Dokusoap Forged in Fire - Wettkampf der Schmiede Das Kukri USA 2015 Stereo 16:9 Merken Eine neue Gruppe von Waffenschmieden bekommt die zermürbende Aufgabe, vier sehr unterschiedliche Arten von Metall, von der jede ihre eigenen Schwierigkeiten mitbringt, zu einer voll funktionstüchtigen Waffe zu verarbeiten. Nachdem die Waffen rigoros getestet wurden, bleiben nur zwei Teilnehmer übrig. Sie haben lediglich fünf Tage Zeit, um eine der tödlichsten Waffen der Militärgeschichte, ein nepalesisches Kukri, herzustellen. In einer finalen Testrunde wird einer der Waffenschmiede zum Sieger ernannt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Forged in Fire Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 254 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 23:05 bis 01:30

Seit 129 Min. Detention - Gejagt

Krimi

Tele 5 00:00 bis 01:45

Seit 74 Min. Wunschkinder

Drama

Das Erste 00:20 bis 01:53

Seit 54 Min.