History 20:15 bis 21:05 Dokumentation Mountain Men - Überleben in der Wildnis Launen der Natur USA 2016 Stereo 16:9 Merken Eustace ist nach einem Sturz schwer verletzt. Aber er ist es nicht gewohnt, langsamer zu machen und kämpft damit, sich mit seinen Verletzungen abzufinden. Derweil hält Preston das Geschäft mit der Schweinezucht aufrecht. Tom gelingt schließlich ein Durchbruch, als er den Reichtum des Snake Rivers für sich nutzen kann. Ein frühes Tauwetter lässt den Schnee rasant schmelzen und ins Tal stürzen. Die Landschaft verändert sich innerhalb von Tagen, und Morgan wird auf eine Rettungsmission geschickt. In den Revelation Mountains versucht Marty, sich von einem katastrophalen Zusammenbruch zu erholen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Men Altersempfehlung: ab 12

