History 22:45 bis 23:30 Dokumentation Power & Ice - Alaska unter Strom Kaltstart USA 2015 Stereo 16:9 City Electric muss etwas kürzer treten, da Bam Bam im Krankenhaus ist. Also führt Whiskey das Team bei einem kurzen, aber schwierigen Job an. Hierbei müssen eine Reihe von Masten auf einem eisigen Bergkamm ausgetauscht werden. Das Problem, in dem vereisten Boden um Steine herumgraben zu müssen, bringt Whiskey auf eine explosive Idee. In Tuntutuliak sieht sich Erich gezwungen, den Bagger zu benutzen, um eine andere Maschine zu retten, die unter einer Stromleitung eingeklemmt wurde. Ben und Kenny müssen sich ins abgelegene Beluga aufmachen, um sich um einen Stromleitungsnotfall zu kümmern. Originaltitel: Power & Ice Altersempfehlung: ab 12