History 20:15 bis 21:05 Dokumentation Ax Men - Die Holzfäller Dem Ende so nah USA 2016 Stereo 16:9 Merken In Alaska schwindet für Papac Logging die Hoffnung auf den dritten Sieg in Folge. In Washington müssen alle drei Generationen der Rygaards als Team arbeiten, um den Titel zurückzugewinnen. Unterdessen könnte Shelby mit einer geheimen Karte und unter großen Anstrengungen bis spät in die Nacht noch pünktlich liefern. Auf dem St. Johns River verdoppelt Greg seine Anstrengungen mit mehr Schiffen und Leuten, um eine Ausbeute legendären Ausmaßes herauszuholen. Im Mississippi-Delta haben Gary und Eddie nach einem enttäuschenden Besuch in der Holzmühle einen Tag mehr Zeit, um ihre Firma zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Anderson (Himself - Rygaard Logging) Chris Bodet (Himself Log Buyer) Gary Champagne (Himself - Swamp Logger) Greg Chapman (Himself - Owner Chapman Logging) Mike Coats (Himself - Papac Alaska Logging) Eddie Frashier (Himself - Swamp Logger) Fernando Gonzalez (Himself - Rygaard Logging) Originaltitel: Ax Men Musik: Andy Kubiszewski Altersempfehlung: ab 12