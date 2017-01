MDR 22:05 bis 23:33 Krimi Tatort Todesbilder D 2012 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Schreckliches Ende einer Hochzeitsfeier: Am frühen Morgen werden die Hauptkommissare Eva Saalfeld und Andreas Keppler an einen Tatort gerufen. Das frisch vermählte Paar, Annika und Peter, ist am Ufer eines Sees brutal erschlagen worden. Die Kommissare vermuten den Täter unter den Hochzeitsgästen und bitten sie zur Abgabe einer Speichelprobe ins Präsidium. Florian Koll, ein enttäuschter Exfreund der Braut, folgt dieser Vorladung nicht. Beim Versuch, belastende Indizien verschwinden zu lassen, wird er von den Kommissaren beobachtet und gerät unter dringenden Tatverdacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simone Thomalla (Hauptkommissarin Eva Saalfeld) Martin Wuttke (Hauptkommissar Andreas Keppler) Maxim Mehmet (Kriminaltechniker Wolfgang Menzel) Kai Schumann (Dr. Johannes Reichau) Merab Ninidse (Roman Rustaveli) Peter Kremer (Horst Baumann) Lisa Bitter (Annika) Originaltitel: Tatort Regie: Miguel Alexandre Drehbuch: Miguel Alexandre Kamera: Jörg Widmer Musik: Dominic Roth