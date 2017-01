AXN 22:40 bis 23:30 Actionserie Justified Schwarzbrenner USA 2011 16:9 Merken Deputy Marshal Raylan Givens soll einen Kinderschänder dingfest machen, der ein 14- jähriges Mädchen aus Harlan in seine Gewalt gebracht hat. Was er nicht weiß: Er legt sich damit mit Mags Bennett und ihren Söhnen an, die den Marihuana- Anbau in ganz Kentucky kontrollieren. Weil Walt, der Vater des kleinen Mädchens Jimmy Dean angezeigt hat, muss er dafür büßen. Raylan ist auf der Suche nach Boyd und kann immer noch nicht glauben, dass dieser auf dem Pfad der Tugend wandelt. Wer weiß??! Gegenüber Ava gibt er umunwunden zu, dass er das Angebot, nach Miami zurückzukehren ausschlägt, um in Harlan zu bleiben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Olyphant (Raylan Givens) Nick Searcy (Chief Deputy Art Mullen) Joelle Carter (Ava Crowder) Jacob Pitts (Tim Gutterson) Natalie Zea (Winona Hawkins) Walton Goggins (Boyd Crowder) Margo Martindale (Mags Bennett) Originaltitel: Justified Regie: Adam Arkin Drehbuch: Graham Yost, Elmore Leonard, VJ Boyd Musik: Steve Porcaro Altersempfehlung: ab 18

