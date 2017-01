Kinowelt 20:15 bis 21:45 Horrorfilm Possession USA, CDN 2012 16:9 20 40 60 80 100 Merken Bei einem Flohmarktbesuch ersteht die kleine Em ein antikes Kästchen. Das Mädchen ist begeistert von ihrem neuen "Schatz". Ihre Eltern Clyde und Stephanie Brenck schenken der neuen Obsession zunächst keine große Beachtung, bis Em sich zunehmend sonderbar verhält und immer aggressiver wird. Bei seinen Nachforschungen, was es mit dem geheimnisvollen Kästchen auf sich hat, stößt Clyde auf einen alten, jüdischen Volksglauben, nach dem in dem Kästchen ein Dibbuk gefangen sein soll. Ein Totengeist, der von den Seelen der Lebenden zehrt. Es besteht keine Gefahr, so lange der Dibbuk in seiner Kiste gefangen ist. Doch Em hat den Deckel geöffnet und einem Parasiten gleich hat sich der teuflische Insasse bereits tief in seinen unschuldigen Wirtsorganismus gebohrt. Ole Bornedal ("Deliver us from Evil", "Nightwatch - Nachtwache") beweist sich mit "Possession - Das Dunkle in Dir" ein weiteres Mal als gekonnter Grenzgänger zwischen europäischem Autorenfilm und kommerzieller Hollywoodproduktion. Sein Stil von brillant komponierten Bildern und sein hervorragendes Gespür für Stimmungen und Locations bleiben auch im Mainstream unverwechselbar. Die erst zwölfjährige Natasha Calis erweist sich als absoluter Glücksgriff für die Darstellung der ungezähmten Furie an der Seite von Jeffrey Dean Morgan ("Watchmen", "P.S. Ich liebe Dich") und Kyra Sedgwick ("The Closer"). Hochwertige SFX und überzeugende Darsteller machen den von Sam Raimi ("Tanz der Teufel", "Spiderman 1-3") produzierten Exorzismus-Thriller zu einem Body-Horror mit hohem Gänsehautfaktor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeffrey Dean Morgan (Clyde) Kyra Sedgwick (Stephanie) Natasha Calis (Em) Madison Davenport (Hannah) Matisyahu (Tzadok) Grant Show (Brett) Rob LaBelle (Russell) Originaltitel: The Possession Regie: Ole Bornedal Drehbuch: Juliet Snowden, Stiles White Kamera: Dan Laustsen Musik: Anton Sanko Altersempfehlung: ab 16

