13th Street 23:25 bis 00:10 Krimiserie Navy CIS Güterzug nach Miami USA 2014 Stereo 16:9 Merken DNA-Spuren beweisen, dass Parsas Vertrauter Malik (Ravi Kapoor) am Drohnenangriff auf die Conrad-Gala beteiligt war. Gibbs (Mark Harmon) und sein Team verdächtigen ihn außerdem, für ein Bombenattentat im Jahr 1990 verantwortlich zu sein. Tony (Michael Weatherly) und Bishop (Emily Wickersham) stellen ihm eine Falle und finden so sein Versteck. Malik gesteht, Parsa geholfen zu haben, auf einen Güterzug nach Miami aufzuspringen, aus dem er irgendwo unterwegs aussteigen wollte. Unterdessen macht sich McGee (Sean Murray) heftige Vorwürfe, Delilah (Margo Harshman) nicht besser beschützt zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Tony DiNozzo) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Emily Wickersham (Ellie Bishop) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Gina Lucita Monreal, Donald P. Bellisario, Don McGill Musik: Brian Kirk

