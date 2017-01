13th Street 21:00 bis 21:50 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Die Entschuldigung USA 2015 Stereo 16:9 Merken Don Lambert, der gegen den Waffenhändler Hugo Garza (Alex Fernandez) als Kronzeuge vor Gericht aussagen sollte, wurde ermordet. Der einzige Zeuge, der jetzt noch aussagen kann, ist der in Texas inhaftierte Marc Maslow (Jay Thomas). Weil der sich nur bereit erklärt auszusagen, wenn Pride (Scott Bakula) ihn persönlich eskortiert, holt dieser Maslow gemeinsam mit Sonja (Shalita Grant) in Texas ab. Auf der Fahrt nach New Orleans werden die drei überfallen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) Lucas Black (Christopher LaSalle) Zoe McLellan (Meredith Brody) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) CCH Pounder (Dr. Loretta Wade) Shalita Grant (Sonja Percy) Jay Thomas (Marc Maslow) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: Edward Ornelas Drehbuch: Jeffrey Lieber Kamera: Gordon C. Lonsdale Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 16

