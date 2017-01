13th Street 20:13 bis 21:00 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Das gestohlene Herz USA 2015 Stereo 16:9 Merken Max "PinZO" Pinzon (Benjamin Papac) ist ein begnadeter Programmierer und Kryptologe in den Diensten der Navy, der an einer Herzkrankheit leidet. Als endlich ein Spenderorgan zur Verfügung steht, wird dieses kurz vor der Transplantation gestohlen. Olivia Brody (Annie Potts), die PinZO eingestellt hatte, verstärkt das Team von Pride (Scott Bakula), um in einem Rennen gegen die Zeit das geraubte Organ zu finden und zurückzubringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) Lucas Black (Christopher LaSalle) Zoe McLellan (Meredith Brody) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) Daryl Mitchell (Patton Plame) Shalita Grant (Sonja Percy) CCH Pounder (Dr. Loretta Wade) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: Elodie Keene Drehbuch: Gary Glasberg, Zach Strauss, Greta Heinemann Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12