Hessen 23:45 bis 01:45 Komödie So ist Paris F 2008 20 40 60 80 100 Merken Ein Tänzer, eine Sozialarbeiterin, ein Gemüsehändler, ein Model und ein illegal eingewanderter Kameruner: Sie alle begegnen sich in dieser Stadt, in diesem Film. Jeder hat eigene Nöte und Probleme, ob gesundheitliche, finanzielle oder amouröse. Und alle erleben sie die Stadt dabei auf ihre Weise. So ist Paris für jeden anders: aufregend oder banal und manchmal kaum zu ertragen. Alle Blickwinkel zusammen verschmelzen zu einem amüsanten und traurigen Potpourri aus Bildern, Eindrücken und Gefühlen. Und über allem strahlt der nächtliche Eiffelturm, der in dieser Liebeserklärung an die Metropole mit den Sternen um die Wette funkelt. - Mit seinen "Short Cuts" von der Seine gelingt Frankreichs Erfolgsregisseur Cédric Klapisch eine starke Mischung aus amüsanten und nachdenklich stimmenden Szenen. Zum Starensemble dieses Stadtfilms zählen Romain Duris, Juliette Binoche, Fabrice Luchini und Albert Dupontel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Juliette Binoche (Élise) Fabrice Luchini (Roland Verneuil) Romain Duris (Pierre) François Cluzet (Philippe Verneuil) Mélanie Laurent (Laetitia) Karin Viard (Bäckerin) Albert Dupontel (Jean) Originaltitel: Paris Regie: Cédric Klapisch Drehbuch: Cédric Klapisch Kamera: Christophe Beaucarne Musik: Robert Burke, Loïc Dury, Christophe Minck Altersempfehlung: ab 16