Hessen 20:15 bis 21:00 Magazin MEX. das marktmagazin Werkstatt-Ärger - Wie mit Autobeulen Kasse gemacht wird / Verpackungs-Schmu - Was uns die Hersteller alles andrehen / Zwangs-Test - Warum Senioren doch zur Fahrprüfung sollen / Noro-Alarm - Wie stark das Durchfall-Virus zuschlägt D 2017 2017-01-25 03:15 Merken Die Sendung enthält einen Beitrag zu folgendem Thema: "Wenn Schmerzmittel gefährlich werden". Wer sich eine Grippe eingefangen hat, greift gerne über längere Zeit zu Schmerzmitteln, und Menschen, die einen Bandscheibenvorfall erleiden, nehmen mitunter wochenlang Tabletten. Doch Achtung: Neue Studien haben herausgefunden, dass die Wirkstoffe Ibuprofen und Diclofenac schlimmere Nebenwirkungen haben können als bislang bekannt - Herzinfarkte oder Nierenversagen. Die Gefahr durch Schmerzmittel - ein Thema in "MEX. das marktmagazin". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Claudia Schick Originaltitel: mex. das marktmagazin