Servus TV 14:10 bis 15:56 Filme Feuer und Eis D 1986 Stereo 16:9 HDTV John und Suzy sind leidenschaftliche Extrem-Skifahrer. Im nordamerikanischen Wintersport-Paradies Aspen begegnen sich die beiden das erste Mal, und John ist sofort verliebt in die hübsche Suzy. Doch um sie nicht aus den Augen zu verlieren, bleibt John nichts anderes übrig, als Suzy quer durch die USA hinterherzujagen. Sogar eine Bobbahn muss John auf Skiern bewältigen, bis er endlich "seine" Suzy in die Arme schließen kann. "Feuer und Eis" ist der erste Sport-Spielfilm von Willy Bogner. Der ehemalige Münchner Ski-Rennfahrer machte sich einen Namen als Berater und Kameramann von Ski-Action-Szenen in James Bond-Filmen. Spektakuläre, so noch nie gesehene Ski-Aufnahmen und atemberaubende Bilder der Berglandschaften haben den Film bei Erscheinen zu seinem großen Kino-Erfolg verholfen. In den Hauptrollen John Eaves (John) und Suzy Chaffee (Suzy). Schauspieler: John Eaves (John) Suzy Chaffee (Suzy) Tom Sims (1. Schneebrettfahrer) Steve Link (2. Schneebrettfahrer) Kelby Anno (1. Windsurfer) Matt Schweitzer (2. Windsurfer) Philippe Bernard (Drachenflieger) Originaltitel: Feuer und Eis Regie: Willy Bogner Drehbuch: Willy Bogner, John Howard Kamera: Willy Bogner Musik: Harold Faltermeyer, Gary Wright, Panarama