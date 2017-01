TV5 22:20 bis 22:47 Sonstiges Les nouveaux paradis Tasmanie, l'île au bord du monde F 2009 Merken Séparée de la grande terre d'Australie par le détroit de Bass, la Tasmanie est une terre à part. La moitié de l'île est couverte de forêts, un quart du territoire a été déclaré en zone de Parc National, un trésor de nature sauvage, entre océan et montagne, classé patrimoine mondial par l'Unesco en 1982 : une des plus grande forêt primaire tempérée au monde qui renferme une flore et une faune endémique. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Les nouveaux paradis Regie: Laurent Chalet