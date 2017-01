Phoenix 03:30 bis 04:45 Reportage DeutschlandTour Darß D 2013 Live TV Merken Windparks, Wasserbüffel oder ein traditioneller Maskenball: Auf der Ostsee-Halbinsel Darß gibt es viel zu entdecken. In der DeutschlandTour besucht phoenix-Reporter Martin Richter eine der schönsten und abwechslungsreichsten Küstenlandschaften in der Ostseeregion. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: DeutschlandTour

