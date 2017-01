ATV 22:00 bis 22:55 Serien Person of Interest Suchen - Vernichten USA 2015 2017-01-21 02:25 Stereo Merken Reese und Finch versuchen Sulaiman Khan zu beschützen, den Gründer und CEO der Firma Castellum, die er zum Weltmarktführer für Anti-Viren-Software aufgebaut hat. Doch nun wurde die Firma gehackt und Khans E-Mails sowie andere seiner persönlichen Dateien wurden veröffentlicht, die Khan massive betrügerische Machenschaften nachzuweisen scheinen. Obwohl Khan seine Unschuld beteuert, wird er vom Vorstand sofort seines Postens enthoben. Reese und Finch wird schnell klar, dass hinter einem Hackangriff dieser Größe nur Samaritan stecken kann. Sie wollen Khan helfen, doch der ist nicht davon abzubringen, auf eigene Faust nach den Verantwortlichen zu suchen, und bringt sich dadurch in große Gefahr?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Caviezel (John Reese) Kevin Chapman (Lionel Fusco) Amy Acker (Root) Michael Emerson (Harold Finch) Aasif Mandvi (Sulaiman Khan) Paige Turco (Zoe Morgan) Cara Buono (Martine Rousseau) Originaltitel: Person of Interest Regie: Stephen Surjik Drehbuch: Zak Schwartz Kamera: Petr Hlinomaz Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 12